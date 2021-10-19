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Я вот все время боюсь, что во время очередного расширения НАТО на восток оно порвется просто, в конце концов

Я вот все время боюсь, что во время очередного расширения НАТО на восток оно порвется просто, в конце концов

автор - Дилетант о политике Приостановка работы миссии НАТО в Москве Слушайте, ну никогда такого не было, и вот опять.

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Альбина Колесникова
Это правильно отвечать надо зеркально.
Владимир Терентьев
Может всех в МИД отправить в отпуск на пару месяцев, а их функции передать Шойгу С. К.
Жанна
Давно пора, совсем НАТО ОБНАГЛЕЛО, ответочку давать обязательно и покрепче чем они, может эти наглое НАТО образумется.
Виктор Журавлев
Как тут не вспомнить поговорочку 90-х годов: нЕжили мы хорошо и нЕхрено было начинать! Зачем нам было проситься в НАТО?! Или зачем нам было с ними сотрудничать? Если мы добровольно распустили Варшавский Договор, то мы должны бы были требовать и роспуск НАТО. А мы что делали? То, что мы делали, называется глупостью и унижением! Мы сотрудничали с альянсом, который был создан исключительно против нас, а теперь обижаемся, что они нас кинули. Да это их единственная цель, которая была есть и будет! Боже, избавь Россию от дураков!
andmitry
визжит то евронато, а пиндосам видимо по барабану. А может того и добивались.
Алексей
Столтенберг давно уже не ведет переговоры с Россией..................по телевизору выступает о мире и перемещении демократии из Афганистана на Украину.
Алексей
Столтенберг давно уже не ведет переговоры с Россией..................по телевизору выступает о мире и перемещении демократии из Афганистана на Украину.
Константин Кононов
Широко шагает ната Как бы не порвалась с***а!!!!!!!!!!
Ирина Карначева
давно пора

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