Я вот все время боюсь, что во время очередного расширения НАТО на восток оно порвется просто, в конце концов

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЯ вот все время боюсь, что во время очередного расширения НАТО на восток оно порвется просто, в конце концов автор - Дилетант о политике Приостановка работы миссии НАТО в Москве Слушайте, ну никогда такого не было, и вот опять.Вернуться к статье96НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаЭто правильно отвечать надо зеркально.Владимир ТерентьевМожет всех в МИД отправить в отпуск на пару месяцев, а их функции передать Шойгу С. К.ЖаннаДавно пора, совсем НАТО ОБНАГЛЕЛО, ответочку давать обязательно и покрепче чем они, может эти наглое НАТО образумется.Виктор ЖуравлевКак тут не вспомнить поговорочку 90-х годов: нЕжили мы хорошо и нЕхрено было начинать! Зачем нам было проситься в НАТО?! Или зачем нам было с ними сотрудничать? Если мы добровольно распустили Варшавский Договор, то мы должны бы были требовать и роспуск НАТО. А мы что делали? То, что мы делали, называется глупостью и унижением! Мы сотрудничали с альянсом, который был создан исключительно против нас, а теперь обижаемся, что они нас кинули. Да это их единственная цель, которая была есть и будет! Боже, избавь Россию от дураков!andmitryвизжит то евронато, а пиндосам видимо по барабану. А может того и добивались.АлексейСтолтенберг давно уже не ведет переговоры с Россией..................по телевизору выступает о мире и перемещении демократии из Афганистана на Украину.АлексейСтолтенберг давно уже не ведет переговоры с Россией..................по телевизору выступает о мире и перемещении демократии из Афганистана на Украину.Константин КононовШироко шагает ната Как бы не порвалась с***а!!!!!!!!!!Ирина Карначевадавно пораКомментировать
Свежие комментарии