Забыть, как жить: как отличить обычную забывчивость от болезни Альцгеймера

21 сентября отмечается Международный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Разбираем связанные с ней мифы! Болезнь Альцгеймера — не просто «старческая забывчивость», а серьезное заболевание, которое разрушает не только память, но и личность человека.
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