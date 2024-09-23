Полиция Петербурга повязала нарко-пиарщиков, рекламировавших интернет-магазин по продаже запрещенных веществ через огромный баннер и с музыкой.
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Полиция Петербурга повязала нарко-пиарщиков, рекламировавших интернет-магазин по продаже запрещенных веществ через огромный баннер и с музыкой.