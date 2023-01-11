Источник Foreign Policy заявил о поставке Турцией кассетных боеприпасов на Украину

По данным издания, полученным из нескольких источников, поставки начались в ноябре 2022 года.Журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в США и Евросоюзе сообщило, что Турция в ноябре 2022 года начала поставки Украине кассетных боеприпасов.
По данным издания, полученным из нескольких источников, поставки начались в ноябре 2022 года.Журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в США и Евросоюзе сообщило, что Турция в ноябре 2022 года начала поставки Украине кассетных боеприпасов.
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