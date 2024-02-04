Стало известно, как можно потерять жилье из-за цифровой подписи

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов рассказал, что электронная цифровая подпись (ЭЦП) помогает заключить многие договоры, не выходя из дома, но в руках мошенников она может стать опасным орудием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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