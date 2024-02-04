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FiNE NEWS

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Стало известно, как можно потерять жилье из-за цифровой подписи

Стало известно, как можно потерять жилье из-за цифровой подписи

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов рассказал, что электронная цифровая подпись (ЭЦП) помогает заключить многие договоры, не выходя из дома, но в руках мошенников она может стать опасным орудием.

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