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Пронедра

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Десятиканальный фотонный интерфейс параллельно связал атомные кубиты в сети

Десятиканальный фотонный интерфейс параллельно связал атомные кубиты в сети

Физики продемонстрировали фотонный интерфейс с десятью параллельными каналами, связывающий нейтрально-атомные кубиты с оптическими модами для передачи квантовой информации.

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