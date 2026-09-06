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Пять стадий развития бизнеса: как перестать буксовать и начать расти

Пять стадий развития бизнеса: как перестать буксовать и начать расти

Каждый раз, когда я сталкиваюсь с очередной историей о том, как предприниматель годами топчется на месте, мне вспоминается одна простая мысль: проблема почти никогда не лежит на поверхности.

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