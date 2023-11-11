Эксперт заявил, что расчет Запада на нанесение поражения РФ не оправдался

Расчет Запада на поражение России не оправдался, а подготовленное по натовской технологии контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, заявил в беседе с РЕН ТВ военный эксперт Василий Дандыкин.
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