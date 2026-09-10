Чепа: трёхсторонняя встреча по Украине может пройти до конца 2026 года

Трехсторонняя встреча России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса возможна в течение ближайших нескольких месяцев, до конца 2026 года.
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