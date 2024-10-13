Иногда бывает любопытно заглянуть назад в прошлое. Там даже Слава Ковтун обитает со своими друзьями

Андрей Равдин

А зачем разбираться? Это же всё шоу было, т.е. развлекательное мероприятие - вот мы все дружно и поразвлекались. Смешно же было даже и тогда слушать всех этих придурков, а теперь ещё смешнее - вспоминать их. Так что за это Эрнста даже и поблагодарить можно, хотя я вовсе и не его поклонник и даже давно уже думаю, что пора бы и ему пинка под зад дать.