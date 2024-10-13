Иногда хочется заглянуть назад в прошлое, а иногда это получается само собой, без предварительной так сказать, подготовки.
Иногда бывает любопытно заглянуть назад в прошлое. Там даже Слава Ковтун обитает со своими друзьями
Комментарии
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Андрей Равдин
А зачем разбираться? Это же всё шоу было, т.е. развлекательное мероприятие - вот мы все дружно и поразвлекались. Смешно же было даже и тогда слушать всех этих придурков, а теперь ещё смешнее - вспоминать их. Так что за это Эрнста даже и поблагодарить можно, хотя я вовсе и не его поклонник и даже давно уже думаю, что пора бы и ему пинка под зад дать.
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2 час.
С
Странник
а может и два пинка и без права переписки.
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2 час.
Silver Kont
Кстати, славик ковтун далеко не дурак (имеет высшее образование), он по контракту прикидывался таким, получая за съёмочный день 30-35 т.р ... Когда ему не по сценарию передачи набили морду, он потребовал материальной компенсации.... Поскольку передачи шли почти ежедневно, он за несколько лет накопил сумму, достаточную для покупки 3-хкомнатной квартиры в Москве, после чего и покинул телевидение (1й канал)...
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10 мин.
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