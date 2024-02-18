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Депутат Рады назвал социальные льготы советским наследием

Депутат Рады назвал социальные льготы советским наследием

Социальные льготы, которые по-прежнему предусмотрены законодательством Украины, являются пережитком советского прошлого, заявил 18 февраля председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

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