Депутат Рады назвал социальные льготы советским наследием

Социальные льготы, которые по-прежнему предусмотрены законодательством Украины, являются пережитком советского прошлого, заявил 18 февраля председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.
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