Полицейские, наконец-то, применили оружие, чтобы остановить нападение трёх кваказцев с ножом

Точка зрения История о том, как южная наглость и крепкий алкоголь наглухо отключают инстинкт самосохранения.
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Сейчас полицейского замордуют объяснительными, адвокат простреленного замутит процесс неправомерного применения оружия. Ещё и под статью подведут стрелка. Диаспора постарается.
очень очень жаль что всех троих не застрелили..
Только законное использование оружия правоохранительными органами может отрезвить общество
Может парню награду дадут за отстрел диких животных на улице?