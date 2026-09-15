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Полицейские, наконец-то, применили оружие, чтобы остановить нападение трёх кваказцев с ножом

Полицейские, наконец-то, применили оружие, чтобы остановить нападение трёх кваказцев с ножом

Точка зрения История о том, как южная наглость и крепкий алкоголь наглухо отключают инстинкт самосохранения.

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Виктор

Сейчас полицейского замордуют объяснительными, адвокат простреленного замутит процесс неправомерного применения оружия. Ещё и под статью подведут стрелка. Диаспора постарается.