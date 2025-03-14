ATC-Agrotehcomerț представил лучшую сельхозтехнику для фермеров Молдовы

Компания ATC-Agrotehcomerț на проходящей на МВЦ Moldexpo юбилейной, 45-й международной специализированной выставке машин, оборудования и технологий для АПК Moldagrotech-2025 (весна), по традиции представила широкую гамму сельхозтехники от производителей разных стран, в том числе, высокоэффективную технику завода "Ростсельмаш", чьим официальным дилером в Молдове она является.