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Иностранные участники МФМ-2026 высоко оценили образовательную модель «Алабуга Политех»

Иностранные участники МФМ-2026 высоко оценили образовательную модель «Алабуга Политех»

Представители Гамбии, Республики Сербской, Зимбабве и ряда других государств высоко оценили российскую модель подготовки кадров в «Алабуга Политех» в ходе Международного фестиваля молодежи (МФМ-2026), прошедшего в Екатеринбурге.

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