Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В этой ситуации важно другое- то как азербайджанец себя ведет: не боится и не уважает нашу страну, потому что видит как о нас вытирают ноги союзники, а мы им деньги выделяем.

В этой ситуации важно другое- то как азербайджанец себя ведет: не боится и не уважает нашу страну, потому что видит как о нас вытирают ноги союзники, а мы им деньги выделяем.

Трагедия с самолетом «Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно» - Расим Мусабеков В парламенте Азербайджана потребовали извинений от России из-за крушения самолета Баку − Грозный.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
И никто не слова, что в это время на аэропорт в Грозном летели украинские дроны, и если бы не ПВО то страшно представить самолет мог быть подбит и рухнул бы прямо там. Но все переводят стрелки . А что там делали укр дроны никому дела нет??!!
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1 час.
С
Странник
может Путин поймет до чего уже дошло, и что эти мастурбеки просто враги.
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1 час.
В Е
&quot;искреннее отношение Азербайджана к России демонстрируется в таких событиях, как Нагорно-Карабахский конфликт&quot; - А что там такого продемонстрировал Азербайджан, если власти РФ никогда не признавали права Арцаха на независимость (хотя Абхазию и Ю.Осетию признали) и всегда считали Арцах легитимной частью Азербайджана?
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22 мин.

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