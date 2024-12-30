В этой ситуации важно другое- то как азербайджанец себя ведет: не боится и не уважает нашу страну, потому что видит как о нас вытирают ноги союзники, а мы им деньги выделяем.

НЛ

Нина Лубенкова

И никто не слова, что в это время на аэропорт в Грозном летели украинские дроны, и если бы не ПВО то страшно представить самолет мог быть подбит и рухнул бы прямо там. Но все переводят стрелки . А что там делали укр дроны никому дела нет??!!