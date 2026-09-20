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Памфилова отметила высокий уровень консолидации россиян

Памфилова отметила высокий уровень консолидации россиян

На текущих выборах россияне показывают высокий уровень консолидации, несмотря на внешнее давление. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге.

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