Медийный обвес любого хохлячего нахрюка в отечественном военблогинге всегда одинаков

Sergiy Che

Тут все нормальные на голову прекрасно поняли, что речь в статье выше, никак не про ребят с какого-нить ВГТРК едущих снимать сюжет в пекло для программы ТВ и беседующих напрямую с пацанами-штурмовиками на передовой - это ЖУРНАЛИСТЫ, профи, а тут пишуть про "БЛОХЕРОВ" которые нагнетают истерики и паникёрские вбросы постоянно гонят и близко к тому фронту СВО не бывая! Те кто в теме понимает ПРО КОГО в тексте - "сумской Юра из бани" это бывший сотник Майдана из г. Сумы некий Подоляка любящий записывать для своего бложика выступления на фоне бревенчатой стенки (как в современной бане клепаемой строительными дачными конторками на заказ)) и ему подобные фейкомёты - нытики - паникёры - хныкалки, поучающие с дивана генералов "как надо правильно воевать" (когда сами не служили в армии ни дня и путают как придурок Лагут - то чем занимается штабист и чем занимается интендант - т.е. 90% нынешних п...зделок с коммунякнутым мозгом которые только и набрасывают тут во время СВО гавна на власти РФ, принося тем пользу только бандеровне и делая за ЦИПСО их работу! 😄)