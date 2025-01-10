Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Совершенно очевидно что работа на одних и тех же частотах будет воспринята как активная помеха РЭБ. Нужно учиться коо...Откуда взялся слу...
  • Eduard
    Ктр такой Маккейн вы помните,старая сволочь как и Байден!Постсоветские шес...
  • Вячеслав Тарасов
    В советское время их никто не зомбировал, а они считали себя выше "поганих" москалей. За киевлян и полтавчан знаю из ...Называя отборного...

Медийный обвес любого хохлячего нахрюка в отечественном военблогинге всегда одинаков

Медийный обвес любого хохлячего нахрюка в отечественном военблогинге всегда одинаков

Это, конечно, очень занимательно и в какой-то степени даже развлекательно - читать "российский" военкурвятник и западных журналистов, особенно из так называемых "либеральных" медиа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Тут все нормальные на голову прекрасно поняли, что речь в статье выше, никак не про ребят с какого-нить ВГТРК едущих снимать сюжет в пекло для программы ТВ и беседующих напрямую с пацанами-штурмовиками на передовой - это ЖУРНАЛИСТЫ, профи, а тут пишуть про &quot;БЛОХЕРОВ&quot; которые нагнетают истерики и паникёрские вбросы постоянно гонят и близко к тому фронту СВО не бывая! Те кто в теме понимает ПРО КОГО в тексте - &quot;сумской Юра из бани&quot; это бывший сотник Майдана из г. Сумы некий Подоляка любящий записывать для своего бложика выступления на фоне бревенчатой стенки (как в современной бане клепаемой строительными дачными конторками на заказ)) и ему подобные фейкомёты - нытики - паникёры - хныкалки, поучающие с дивана генералов &quot;как надо правильно воевать&quot; (когда сами не служили в армии ни дня и путают как придурок Лагут - то чем занимается штабист и чем занимается интендант - т.е. 90% нынешних п...зделок с коммунякнутым мозгом которые только и набрасывают тут во время СВО гавна на власти РФ, принося тем пользу только бандеровне и делая за ЦИПСО их работу! 😄)
Ответить
20 час.
Владимир Алтайцев
Мнение  кретина подонка нацистского меня не интересует.ю Ты  рождён мразтью и от мрази  , так  ей  и сдохнешь, сволочь гитлеровская.
Ответить
19 час.
Вадим Кузнецов
Госпожа Люсинэ Аветян, она же Люси Дикерсон,  гражданка Великобритании, обитающая там же уже много лет, глубоко осведомлена в планах Российского генштаба и положения на фронтах. Меня все больше изумляет лютая ненависть Аветян к Подоляке. Начинаю уже подозревать, что причины этой ннависти какие-то лично-интимные.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх