Рекордный пуск: SpaceX выполнила 600-й запуск ракеты Falcon 9 с уже использованной первой ступенью

Запуск ракеты Falcon 9 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде 14 июля 2026 года / © SpaceX Юбилейный запуск состоялся в ходе второй из двух миссий Falcon 9, выполненных менее чем за восемь часов — в ночь с 13 на 14 июля 2026 года.
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