В Якутии за мошенничество при исполнении муниципального контракта полицией задержан замглавы администрации района

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) во взаимодействии с коллегами из отдела МВД Росси по Нерюнгринскому району по подозрению в совершении хищения денежных средств при исполнении муниципального контракта задержан заместитель главы Нерюнгринского района.