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Как научить ребенка сморкаться правильно: советы родителям

Как научить ребенка сморкаться правильно: советы родителям

Сморкание – это процесс, который может быть неприятным и неудобным для детей. Однако, научить ребенка правильно сморкаться очень важно, чтобы избежать различных проблем со здоровьем, таких как насморк, синусит и других заболеваний.

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