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В 18 раз больше сладкого: "Авито" зафиксировала взрывной рост продаж корпусных десертов

В 18 раз больше сладкого: "Авито" зафиксировала взрывной рост продаж корпусных десертов

Тренд задал французский шеф-кондитер Седрик Гроле, а в России его подхватили соцсети Продажи корпусных десертов увеличились в 18 раз по сравнению с 2025 годом.

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