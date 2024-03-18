20 вагонов сошли с рельсов в Приамурье

На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 20 грузовых вагонов. Инцидент произошел из-за автомобиля, который выехал на пути, сообщила пресс-служба Сковородинской транспортной прокуратуры в официальном Telegram-канале.
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