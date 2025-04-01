Суд в ОАЭ приговорил трех человек к смертной казни за убийство молдо-израильского раввина

Суд в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) приговорил трех человек к смертной казни за убийство раввина Цви Коган, у которого было гражданство Израиля и Молдовы и который был убит в ноябре прошлого года в этой стране Персидского залива.