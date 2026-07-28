Власти Туниса обвинили France 24 в посягательстве на суверенитет страны

Интервью, взятое французским общественным каналом у лица, обвиненного тунисским правосудием в посягательстве на государственную безопасность, стало вмешательством во внутренние дела государства, заявило министерство иностранных дел Туниса, 27 июля пишет французская газета 20 Minutes.
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