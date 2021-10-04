Походы по магазинам и пандемия в России

Совершение покупок снова становится способом развлечься: 59% заходят в магазины, чтобы порадовать себя, а свои впечатления от удачного шопинга описывают как «веселье», «удовольствие» и даже «отдых»Несмотря на рост доступности покупок в онлайн-магазинах и сохраняющиеся опасения по поводу Covid-19, 4 из 5 российских потребителей (80%) признались, что пандемия существенным образом не изменила их привычек в совершении покупок, показало совместное исследование* Ромир и Fix Price.