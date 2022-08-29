Наш потерянный мир

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Reuters: Поляки вспомнили, что при коммунизме было лучше

Reuters: Поляки вспомнили, что при коммунизме было лучше

Конспирологические теории утверждают, что глобальный мировой энергетический кризис имеет рукотворное происхождение и направлен на ускорение энергоперехода, то есть перевода экономики на экологические нормы с использованием по большей части ВИЭ.

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