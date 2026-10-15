Фигуристка, недавно в очередной раз прошедшая в Госдуму, высказалась по болезненной для жителей страны теме – заявила что она, «как нормальный человек» сталкивается с теми же повышениями тарифов, но у неё ярости никакой, в отличие от тех, кого, по её мнению, «накручивают».