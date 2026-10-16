Масштабная проверка, проведённая силовиками на Сенном рынке в Санкт-Петербурге, стала яркой демонстрацией того, как должна выглядеть реальная, а не декларативная борьба за правопорядок в мегаполисе.
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Эта работа для МВД на десятилетия вперёд! Да и одной рукой выдворяем, а другой нелегально и легально завозим.