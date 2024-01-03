Посол Бринк: США позволили командованию ВСУ принимать решения о дальности ударов HIMARS

Вашингтон планирует в очередной раз передать Киеву разрушительное оружие в виде РСЗО "Хаймарс" и на этот раз ВСУ разрешили самостоятельно решать, как далеко полетят ракетыСША снимают ограничения, касающиеся дальности поражения реактивных систем залпового огня HIMARS, находящиеся на вооружении украинских боевиков.
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