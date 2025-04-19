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Госдеп: ресурсная сделка не связана с урегулированием конфликта на Украине

Госдеп: ресурсная сделка не связана с урегулированием конфликта на Украине

Соглашение о полезных ископаемых, которое США планируют подписать с Киевом, не связано с процессом урегулирования конфликта на Украине, заявила 18 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

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