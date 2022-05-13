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Сообщается об участии военных НАТО в попытке штурма острова Змеиный

Сообщается об участии военных НАТО в попытке штурма острова Змеиный

За последние 10 дней вокруг острова Змеиный в Черном море развернулась нешуточная борьба. Контроль над этим крохотным клочком суши позволяет мониторить устье реки Дунай, всю северо-западную акваторию упомянутого моря и всё прилегающее побережье.

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