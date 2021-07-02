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Сотрудники полиции провели легкоатлетический пробег «Томская область – территория без наркотиков»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области совместно с Департаментом молодежной политики, физической культуры и спорта Томской области, Департаментом общего образования г.

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