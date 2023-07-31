РЭО: 8 проектов по экологизации производств представили участники арт-школы экологии на «Тавриде»

Участники арт-школы экологии, организованной при поддержке Российского экологического оператора в рамках заезда «Наука как искусство», предложили экопросвещать работников предприятий Крыма, создавать там экопространства и проводить экоакции.
Участники арт-школы экологии, организованной при поддержке Российского экологического оператора в рамках заезда «Наука как искусство», предложили экопросвещать работников предприятий Крыма, создавать там экопространства и проводить экоакции.
Свежие комментарии