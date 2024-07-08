Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил дрон ВСУ на Авдеевском направлении

Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил дрон ВСУ на Авдеевском направлении

В свой профессиональный праздник расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Центр» прикрыл артиллерийские позиции ВС РФ, уничтожив беспилотный летательный аппарат ВСУ на Авдеевском направлении.

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