Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил дрон ВСУ на Авдеевском направлении

В свой профессиональный праздник расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Центр» прикрыл артиллерийские позиции ВС РФ, уничтожив беспилотный летательный аппарат ВСУ на Авдеевском направлении.
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