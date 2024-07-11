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Поджечь крейсер - сбежать в Финляндию: Агент Буданова* попался на ловкий трюк русских

Поджечь крейсер - сбежать в Финляндию: Агент Буданова* попался на ловкий трюк русских

Агент главы военной разведки Украины Кирилла Буданова*, пытаясь завербовать русского офицера для поджога крейсера "Адмирал Кузнецов", попался на уловку ФСБ.

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