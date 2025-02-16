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Царьград

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Солдат ВСУ рассказал о популярности русской музыки и видео на Украине

Солдат ВСУ рассказал о популярности русской музыки и видео на Украине

Взятый в плен военнослужащий ВСУ объяснил, почему украинцы смотрят и слушают русскоязычный контент, несмотря на все запреты властей.

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