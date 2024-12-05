Соратник Текслера попал в украинскую базу сайта «Миротворец»

Исполнительный директор Фонда поддержки спортивных и социальных инициатив Челябинской области Пятрас Данилявичус попал в украинскую базу экстремистского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, считающихся на Украине врагами.
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