Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Тамбиев об 1:5 от «Барыса»: «Фарт шел у одной команды. Один защитник забил 4 гола – что тут сделаешь?»

Леонид Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от «Барыса» (1:5).  Клуб из Владивостока проиграл в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх