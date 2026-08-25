Китай не прекратит сотрудничество с Ираном из-за санкций США

На сегодняшней пресс-конференции представитель МИД КНР Линь Цзянь предупредил, что Пекин сделает все возможное для защиты своих интересов в ответ на введение США ограничительных экономических мер против государств, ведущих торговую деятельность с Ираном.
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