Население Хабаровского края снизилось на 5 тысяч человек

На начало 2024 года численность населения Хабаровского края уменьшилась на 4876 человек по сравнению с началом 2023 года и составила 1279214 человек, следует из данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу.