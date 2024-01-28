Население Хабаровского края снизилось на 5 тысяч человек

На начало 2024 года численность населения Хабаровского края уменьшилась на 4876 человек по сравнению с началом 2023 года и составила 1279214 человек, следует из данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии