Станцию метро «Водный стадион» подготовили к летнему сезону

В преддверии наступления теплого сезона на всех станциях метро и МЦК проводят генеральную уборку. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, меры направлены на повышение комфорта пассажиров.
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