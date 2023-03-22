Спортдиректор «Родины»: «Выйти в РПЛ для нас важно в следующем сезоне. Получится раньше – замечательно»

Спортивный директор «Родины» заявил о планах клуба выйти в Мир РПЛ. – «Родина» уже в трех очках от пятого места [в Мелбет Первой лиге], которое может стать пропуском в стыки при условии, что в четверке финиширует «Алания» и РФС не лицензирует еще строящийся стадион во Владикавказе.