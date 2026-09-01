Заморозки, ливни и грозы накроют Сибирь и Дальний Восток

Заморозки, ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в Сибири и на Дальнем Востоке. По прогнозу Гидрометцентра, в Хакасии, Республике Алтай, Томской и Иркутской областях пройдут сильные дожди с грозами.