Заморозки, ливни и грозы накроют Сибирь и Дальний Восток

Заморозки, ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в Сибири и на Дальнем Востоке. По прогнозу Гидрометцентра, в Хакасии, Республике Алтай, Томской и Иркутской областях пройдут сильные дожди с грозами.
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