"Дело гладиаторов": один из самых тёмных интимных скандалов СССР

В начале 1980-х московские оперативники столкнулись с историей, которая поначалу совершенно не походила на дело государственной важности.
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