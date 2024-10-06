Катя Гордон заявила, что в скандале с Лерчек винтована Лера Кудрявцева (видео)

Уже во время процесса разгорелся еще один скандал — Лерчек публично отказалась от помощи юриста Кати Гордон, которая делала все, чтобы решить проблемы звезды соцсети и даже нашла ей адвоката из своей компании.
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