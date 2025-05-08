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Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА проведет второй домашний матч с УНИКСом

Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА проведет второй домашний матч с УНИКСом

Московский ЦСКА (2) постарается забрать и второй матч с казанским УНИКСом (3) на своей площадке. Единая лига ВТБ Плей-офф 1/2 финала (до 4 побед) ЦСКА – УНИКС Дата проведения 8 мая, 17.

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