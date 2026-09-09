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iPhone напрокат. В Турции запустили новый способ получить смартфон из-за роста цен

iPhone напрокат. В Турции запустили новый способ получить смартфон из-за роста цен

Цены на iPhone в Турции остаются одними из самых высоких в мире Один из частных банков Турции запустил для своих клиентов услугу аренды iPhone на один или два года.

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