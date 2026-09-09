iPhone напрокат. В Турции запустили новый способ получить смартфон из-за роста цен

Цены на iPhone в Турции остаются одними из самых высоких в мире Один из частных банков Турции запустил для своих клиентов услугу аренды iPhone на один или два года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК В России предложи...
- В Алтайском крае ...
- T Роскачество объяс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым