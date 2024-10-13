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Джокович о сезоне-2024: «Должен был наступить момент, когда я не буду выигрывать «Шлемы» и так много лет подряд поддерживать высочайший уровень»

Джокович о сезоне-2024: «Должен был наступить момент, когда я не буду выигрывать «Шлемы» и так много лет подряд поддерживать высочайший уровень»

  Серб не смог выиграть «Мастерс» и уступил Яннику Синнеру со счетом 6:7(4), 3:6. «Сегодня есть несколько позитивных вещей.

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