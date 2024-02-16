13-летний мальчик излечился от агрессивного рака мозга благодаря экспериментальному лечению

Оказалось, ему ему помогло случайно выбранное лекарство фото: Daily Mail13-летний Лукас Джемельянов из Бельгии официально считается первым пациентом, победившим агрессивный рак мозга — диффузная внутренняя глиома понта (ДИПГ).
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