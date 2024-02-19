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Бритни Спирс крутит роман со своим домработником, у которого криминальное прошлое

Бритни Спирс крутит роман со своим домработником, у которого криминальное прошлое

Американская певица Бритни Спирс продолжает удивлять. Инсайдеры сообщили журналу Us Weekly информацию о том, что голливудская знаменитость вступила в отношения со своим бывшим домработником — 37-летним Полом Ричардом Солизом.

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